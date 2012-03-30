Таблицы для ucoz'a

На юкозовском сайте (php не включен) есть большое желание сделать следующее:

1. Таблица со списком участников команды (ник, форумный ник, контактная информация и др.) с возможностью добавления туда новых записей и редактирования старых не напрямую в коде страницы, а с помощью кнопок типа «добавить, редактировать» итп с хранением этого в отдельном файле (например xml или еще каким либо образом)

2. Таблица для регистрации участников на текущую игру с разделением на 3 подкатегории (штаб, удаленный штаб, поле) с помощью кнопок добавить, редактировать, удалить с возможностью как подгружать инфу из предыдущего файла (контактная инфа), так и добавлять новую (например, дополнительные принадлежности, марка машин, комментарии и др.), в том числе возможность добавлять игроков, которых нет в таблице из общего списка.

3. Формирование из табл. из п.№2 списка на игру с разделением на экипажи (распределением людей по машинам) ручной выборкой (например, выпадающие около каждого игрока окошки с номером экипажа/машины).

Очень желательна возможность сохранения этих таблиц для последующего просмотра (как вариант - выбор номера игры из списка)

Написано несколько путано и невнятно, но общий смысл думаю понятен.

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