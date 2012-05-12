Скрипт-обработка формы (внешней https)

Написание скрипта.

Его задачи и функции:

на сайте http://sergey-mavrodi.com/op/view_485.html есть возможность регистрации по инвайту

Это обычная форма, данные передаются по https

вот собственно и сама форма https://lk.sergey-mavrodi.com/forms/invite_referal_register.php/

Нужно чтобы форма была у меня на сайте, обрабатывались ответы сервера у меня на сайте, а данные передавались на тот сайт.

Передаются данные регистрации которые введет пользователь. А инвайт мой — из базы данных.

В настоящее время подобный функционал создан на сайте http://e-mmm.com/button/make

Мне нужно чтобы при нажатии на кнопку регистрации из моей базы данных вибирался следующий по очереди инвайт и регистрация проходила на него.

При успешном ответе сервера (успешной регистрации пользователя) нужно чтобы пользователю на указанную им при регистрации почту отправлялось письмо с определеной информацией и данными владельца инвайте (берем из базы).

В идеале, если у пользователя нет почту программа умела бы автоматически создать почтовый ящик с именем = номер его телефона на моем домене (в зависимости от реализации готов взять либо хостинг либо VDS

Список инвайтов хранится в базе, нужно реализовать запороленную страничку для редактирования и добавления инвайтов.

Обобщим:

основная форма на сайте sergey-mavrodi.com ребята из е-ммм её и используют.

Мне нужно

1. форма должна быть на моем сайте.

2. поле инвейт должно быть заполнено

- берется из БД по очереди (т.е. одна из записей из таблицы ИНВАЙТ)

В БД хранятся данные:

-ФИО

-Инвайт

-Емэйл

-телефон

-кол-во регистрации (поле нужно чтобы равномерно распределять заказы)

3. данные формы обрабатываются у нас и если нет ошибок происходит следующее:

человеку на указанный мейл отправляется письмо с определенным текстом с ФИО и контактами руководителя (владельца инвайта)

данные отправляются на обработчик данной формы https://lk.sergey-mavrodi.com бла-бла-бла

4. также нужно реализовать аналогичный функционал с данной формой, как это сделано на е-ммм - регистрация в произвольную десятку. Ваш емэлй - всегда [email protected]

E-mail руководителя десятки/ячейки: берется из таблицы инвайт

5. нужно реализовать возможность правки админом таблицы инвайт через веб-интерсейс