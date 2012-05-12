Скрипт-обработка формы (внешней https)

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Написание скрипта.
Его задачи и функции:
на сайте http://sergey-mavrodi.com/op/view_485.html есть возможность регистрации по инвайту
Это обычная форма, данные передаются по https
вот собственно и сама форма https://lk.sergey-mavrodi.com/forms/invite_referal_register.php/
Нужно чтобы форма была у меня на сайте, обрабатывались ответы сервера у меня на сайте, а данные передавались на тот сайт.
Передаются данные регистрации которые введет пользователь. А инвайт мой — из базы данных.
В настоящее время подобный функционал создан на сайте http://e-mmm.com/button/make
Мне нужно чтобы при нажатии на кнопку регистрации из моей базы данных вибирался следующий по очереди инвайт и регистрация проходила на него.
При успешном ответе сервера (успешной регистрации пользователя) нужно чтобы пользователю на указанную им при регистрации почту отправлялось письмо с определеной информацией и данными владельца инвайте (берем из базы).
В идеале, если у пользователя нет почту программа умела бы автоматически создать почтовый ящик с именем = номер его телефона на моем домене (в зависимости от реализации готов взять либо хостинг либо VDS
Список инвайтов хранится в базе, нужно реализовать запороленную страничку для редактирования и добавления инвайтов.
Обобщим:
основная форма на сайте sergey-mavrodi.com ребята из е-ммм её и используют.
Мне нужно
1. форма должна быть на моем сайте.
2. поле инвейт должно быть заполнено
- берется из БД по очереди (т.е. одна из записей из таблицы ИНВАЙТ)
В БД хранятся данные:
-ФИО
-Инвайт
-Емэйл
-телефон
-кол-во регистрации (поле нужно чтобы равномерно распределять заказы)
3. данные формы обрабатываются у нас и если нет ошибок происходит следующее:
человеку на указанный мейл отправляется письмо с определенным текстом с ФИО и контактами руководителя (владельца инвайта)
данные отправляются на обработчик данной формы https://lk.sergey-mavrodi.com бла-бла-бла
4. также нужно реализовать аналогичный функционал с данной формой, как это сделано на е-ммм - регистрация в произвольную десятку. Ваш емэлй - всегда [email protected]
E-mail руководителя десятки/ячейки: берется из таблицы инвайт
5. нужно реализовать возможность правки админом таблицы инвайт через веб-интерсейс
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