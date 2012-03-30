Серверный скрипт работы с email pop3

Требуется скрипт, чтобы несколько пользователей могли редактировать, сохранять, проверять и модерировать тексты. Подробнее: https://docs.google.com/document/pub?id=191K76uMPy1Rp5pF6IeE8IrH8jt_vADzFOGfPYY9KLvk Желательно: Владение библиотекой анализа семантического ядра или своими наработками (подробнее для чего в ТЗ) Использование jquery Наличие опыта в проектировании интерфейсов. В первую очередь, нужно ...
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Нужно от скрипта чтобы он создавал почтовый ящик на который пришло письмо. то есть допустим. скрипт устанавливается на хостинг. в нем прописываються конфиги или он сам определяет какие конфиги pop3 сервера и доменов. потом я высылаю письмо на email [email protected] скрипт создает почтовый ящик такой. и я подключаюсь по pop3 на хост указываю логин "[email protected]" и случайный пароль какой то и получаю письмо которое выслал ранее.
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