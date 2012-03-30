Серверный скрипт работы с email pop3

Нужно от скрипта чтобы он создавал почтовый ящик на который пришло письмо. то есть допустим. скрипт устанавливается на хостинг. в нем прописываються конфиги или он сам определяет какие конфиги pop3 сервера и доменов. потом я высылаю письмо на email [email protected] скрипт создает почтовый ящик такой. и я подключаюсь по pop3 на хост указываю логин "[email protected]" и случайный пароль какой то и получаю письмо которое выслал ранее.