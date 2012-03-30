Необходимо написать скрипт для Shop Script.

Добрый день!

Необходим человек, который готов написать скрипт для Shop Script.

Задача:

На сайте помимо Корзины появляется раздел "Отложенные товары". После того, как зарегистрированный пользователь откладывает товар, через заданный промежуток времени ему на почту приходит письмо, в котором высылается информация о распродаже на товары, связанные с тем, который он отложил, и в том числе на тот, который он откладывал.

В качестве дополнительной задачи необходимо сделать так, чтобы при покупке человеком товара в интернет-магазине, в письме с подтверждением покупки предлагались сопутствующие товары, которые функционально связаны с товаром, который он купил.

Готов дополнительно обсудить вопросы.

Предлагайте стоимость.

Skype: move_one

E-mail: [email protected]