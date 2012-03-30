Приложение на PHP по редактированию текстов

$500
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки288 просмотров
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Требуется скрипт, чтобы несколько пользователей могли редактировать, сохранять, проверять и модерировать тексты.

Подробнее: https://docs.google.com/document/pub?id=191K76uMPy1Rp5pF6IeE8IrH8jt_vADzFOGfPYY9KLvk

Желательно:

Владение библиотекой анализа семантического ядра или своими наработками (подробнее для чего в ТЗ)

Использование jquery

Наличие опыта в проектировании интерфейсов. В первую очередь, нужно сделать все удобно и понятно.

Понимать, как должна выглядеть подобная система, чтобы учесть моменты, которые могли быть забыты в ТЗ.

Сроки до 14 апреля.

PHP
12 лет назад
Q-Desnik
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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