Приложение на PHP по редактированию текстов

Требуется скрипт, чтобы несколько пользователей могли редактировать, сохранять, проверять и модерировать тексты.

Подробнее: https://docs.google.com/document/pub?id=191K76uMPy1Rp5pF6IeE8IrH8jt_vADzFOGfPYY9KLvk

Желательно:

Владение библиотекой анализа семантического ядра или своими наработками (подробнее для чего в ТЗ)

Использование jquery

Наличие опыта в проектировании интерфейсов. В первую очередь, нужно сделать все удобно и понятно.

Понимать, как должна выглядеть подобная система, чтобы учесть моменты, которые могли быть забыты в ТЗ.

Сроки до 14 апреля.