Флеш меню для Joomla 1.5

$30
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки149 просмотров
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Добрый день!

Нужен модуль flash меню для Joomla 1.5, вот здесь конкретный пример http://flashmenulabs.com/ru/ нужно чтоб было с таким же эффектом и аккордеон (раздвижное меню).

Joomla
12 лет назад
snipe2009
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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