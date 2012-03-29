Сайт для фотомагазина

Сайт должен:

1. Содержать информацию о действующих розничных магазинах, услугах и ценах, проводящихся акциях.

2.Предоставлять возможность загружать и отправлять на печать фотографии(без предварительной регистрации - с помощью специальной программы закачки), заказывать кружки и футболки с фото. Личный кабинет должен содержать историю заказов и иметь форму обратной связи.

3.Делать рассылку сообщений на E-mail и по СМС.

4.Позволять оплачивать заказы пластиковыми картами и электронными платёжными системами.

5.Иметь возможность проводить конкурс среди посетителей на лучшую фотографию , причём должна быть система блокировки по IP после первого голосования.

6. Стать интернет-магазином в будущем, пока же должна быть ссылка на мою страницу в другом интернет-магазине. Желательно, сделать возможность импорта-экспорта данных из личного кабинете на моём сайте в личный кабинет интернет-магазина и наоборот.

Дизайн я сделаю сам, но если предложите что-то своё, готов рассмотреть и принять. Дизайн примерно такой: