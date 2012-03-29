Подправить модуль

Для доработки магазина на Osc Vам bts требуется профессионал - php, ajax, jQuery. От исполнителя ХОРОШИЕ ЗНАНИЯ PHP ! Есть работающий интернет магазин, нужно к нему прикрутить несколько дополнений и сделать правки в коде - устранить ...
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модуль вывод последние зарегестрированые анкеты на сайте. CMS Joomla 1.5
icq:606291105
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