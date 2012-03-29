Требуется создать скрипт для браузера, который должен будет работать всего на одном сайте (на on-line CRM megaplan.ru)

Суть его в том, что все телефонные номера, встречающиеся на сайте должны быть оснащены кнопками "Позвонить" и "Отправить СМС"

Работа наполовину готова по этому проекту: https://www.weblancer.net/projects/342707.html

См приложение.

Создано дополнение для Оперы, но в нём есть некоторые ошибки совместимости с страницами (на сайте используется AJAX)

Требуется исправить ошибки и на базе этого дополнения сделать тулбар или что-то подобное, чтобы можно было работать в других браузерах тоже.

Желательно, чтобы при кликах на кнопках (которые будут прорисованы на страницах) происходили не переходы по гиперссылкам, а чтобы запускалось определённое приложение с определёнными параметрами (Если это возможно)