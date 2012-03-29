Модуль DLE

После переноса на одном из перестала работать галерея. Uncaught exception: Unserialization of filetags failed. Нужно починить. Нужен человек также для постоянного сотрудничества по joomla (перенос, добавление модулей, правка чужих багов). Далее - создание сайтов на той ...
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Нужно написать мод для движка ДЛЕ.
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