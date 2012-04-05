Форма бронирования на WordPress

$100
Веб-программированиеЗавершен3 заявки152 просмотра
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Требуется в сайт на wordpress встроить систему бронирования номера в отеле, согласно ТЗ.

Пишите цену и сроки.

Оплат ЯД, сайт в личку.

WordPress
12 лет назад
hacai2011
Данил 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Metallica
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$100
3 дня
Идеальный программист под Worpress, на мой взгляд. Сделал модуль он-лайн бронирования для Wordpress с нуля за 2 дня (!!!). Все работает и не глючит, предыдущие специалисты сдулись, не время, не предоплата не помогла. А Володимир выполни всё на 100%. В дальнейшем планируется очень плотное сотрудничество. Еще плюс, что принимает Яндекс Деньги.
Прекрасный заказчик, четкое ТЗ, моментальная оплата. Почти всегда онлайн, всегда интересные задачи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество ! С уважением Владимир!
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