Форма бронирования на WordPress

Идеальный программист под Worpress, на мой взгляд. Сделал модуль он-лайн бронирования для Wordpress с нуля за 2 дня (!!!). Все работает и не глючит, предыдущие специалисты сдулись, не время, не предоплата не помогла. А Володимир выполни всё на 100%. В дальнейшем планируется очень плотное сотрудничество. Еще плюс, что принимает Яндекс Деньги.