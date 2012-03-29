Парсер2. Приватно для Ульянец Дмитрий (Luger888)

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки125 просмотров
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Спарсить объекты недвижимости по ТЗ.

Техническое задание выслал на почту, пояснения отправил по ЛС .

12 лет назад
rech
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Luger888
Дмитрий 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Как всегда - отлично. Готовлю следующее ТЗ.
Спасибо, рад взаимовыгодному сотрудничеству. Как обычно четкие задачи, моментальная оплата.
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