Устранить дыру в DLE 9.2

Веб-программированиеЗавершен4 заявки127 просмотров
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Недавно взломали сайт на dle 9.2. Ситуация такая, злоумышленник заливает вредоносный код в .htaccess. Нужна помощь в устранение дыры.

12 лет назад
Gigibat
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$15
1 день
Павел сделал свою работу на высшем уровне, оперативно, и качественно. Так же помог по устранение не только на сайте но и на сервере. Если с сайтами будет что то не так, я обязательно ещё раз обращусь к Павлу. Крайне рекомендую этого исполнителя.
Сотрудничать с Сергеем было приятно, вежливый в общении человек, прислушивался ко всем замечаниям по безопасности, оплатил все в срок и даже с бонусом. Будем сотрудничать в дальнейшем.