Скрипт мониторинга сайта на изменения

есть дизайн сайта( есть дизайнер-вопросы к нему, все данные даст), есть аналогичный сайт( itprom.net как пример по структуре найден в интернете) нужно сделать аналогичный совместив с моим дизайном+ прикрутить бесплатный онлайн консультант
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Вот сайтец https://sec ure.e-kons ulat.gov.pl/
Мне требуется скрипт(аддон к мозилле), который будет мониторить сайт в нужной стране и городе на наличие дат.
Требования
1)Должен быть реализован как АДДОН К МОЗИЛЛЛЕ
2)Распознавание капчи
3)В настройках должны быть опция какую дату бронировать из существующих(первую, вторую, последнюю, предпоследнюю). Если выбрано, например, что бронировать нужно вторую дату из списка, а дата всего одна, то бронировать первую.
4)В настройках должно выбираться какую страну мониторить, какой город, и какую визу - национальную или шенгенскую
5)Должен существовать выбор режима работы в настройках: автматический и полуавтоматический режимы работы программы.
6) Программа должна уметь заполнять анкету в автотическом режиме(работа с базой данных)
Т.е. программа должна работать следующим образом. Открываю мозиллу, задаю нужные параметры в аддоне. Нажимаю старт. Аддон открывает сайт, входит в нужную страну и город, выбирает нужную визу, вводит капчу, если дат нет, обновление, опять вввод капчи, и так далее.
При наличии даты программа должна бронировать дату и издавать звуковой сигнал на компьютере(для полуавтоматического режима), для автоматического(если например меня не будет за компьютером) заполнение анкеты, запись, сохранение анкеты.
Остальные нюансы при обсуждении.
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