Скрипт мониторинга сайта на изменения

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Вот сайтец https://sec ure.e-kons ulat.gov.pl/

Мне требуется скрипт(аддон к мозилле), который будет мониторить сайт в нужной стране и городе на наличие дат.

Требования

1)Должен быть реализован как АДДОН К МОЗИЛЛЛЕ

2)Распознавание капчи

3)В настройках должны быть опция какую дату бронировать из существующих(первую, вторую, последнюю, предпоследнюю). Если выбрано, например, что бронировать нужно вторую дату из списка, а дата всего одна, то бронировать первую.

4)В настройках должно выбираться какую страну мониторить, какой город, и какую визу - национальную или шенгенскую

5)Должен существовать выбор режима работы в настройках: автматический и полуавтоматический режимы работы программы.

6) Программа должна уметь заполнять анкету в автотическом режиме(работа с базой данных)

Т.е. программа должна работать следующим образом. Открываю мозиллу, задаю нужные параметры в аддоне. Нажимаю старт. Аддон открывает сайт, входит в нужную страну и город, выбирает нужную визу, вводит капчу, если дат нет, обновление, опять вввод капчи, и так далее.

При наличии даты программа должна бронировать дату и издавать звуковой сигнал на компьютере(для полуавтоматического режима), для автоматического(если например меня не будет за компьютером) заполнение анкеты, запись, сохранение анкеты.

Остальные нюансы при обсуждении.

12 лет назад
Anketnik
43 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад