Скрипт мониторинга сайта на изменения

Вот сайтец https://sec ure.e-kons ulat.gov.pl/

Мне требуется скрипт(аддон к мозилле), который будет мониторить сайт в нужной стране и городе на наличие дат.

Требования

1)Должен быть реализован как АДДОН К МОЗИЛЛЛЕ

2)Распознавание капчи

3)В настройках должны быть опция какую дату бронировать из существующих(первую, вторую, последнюю, предпоследнюю). Если выбрано, например, что бронировать нужно вторую дату из списка, а дата всего одна, то бронировать первую.

4)В настройках должно выбираться какую страну мониторить, какой город, и какую визу - национальную или шенгенскую

5)Должен существовать выбор режима работы в настройках: автматический и полуавтоматический режимы работы программы.

6) Программа должна уметь заполнять анкету в автотическом режиме(работа с базой данных)

Т.е. программа должна работать следующим образом. Открываю мозиллу, задаю нужные параметры в аддоне. Нажимаю старт. Аддон открывает сайт, входит в нужную страну и город, выбирает нужную визу, вводит капчу, если дат нет, обновление, опять вввод капчи, и так далее.

При наличии даты программа должна бронировать дату и издавать звуковой сигнал на компьютере(для полуавтоматического режима), для автоматического(если например меня не будет за компьютером) заполнение анкеты, запись, сохранение анкеты.

Остальные нюансы при обсуждении.