Приватно для Северoff Виктор

$25
Веб-программированиеЗавершен1 заявка68 просмотров
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Разработка небольшого хака на dle. Вся информация в ЛС.

12 лет назад
stolypin_90
Игорь 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Slepoi_Mag
Виктор 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$25
2 дня
Спасибо, отличный исполнитель, сразу видно профессионала!
Спасибо Игорю за проект и за своевременную оплату!
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