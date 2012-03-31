Приватно для Северoff Виктор

Добрый день! Требуется сделать плагин для 3-х браузеров Opera,FF,Chrome Плагин должен реализовывать подобие функции как сейчас есть в FF: выделяешь текст на открытой странице, жмешь правую кнопку мыши в выпадающем меню 'Искать "этот текст" в Google' Только нужно сделать запрос на ...