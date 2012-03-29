Правка шаблона в AmiroCMS

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки80 просмотров
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Требуется исправить два шаблона сайта.

Верстка готова - нужно её частично интегрировать в имеющиеся шаблоны.

Верстка приложена в задаче.

Так же, нужно немного подкорректировать шаблон каталога товаров.

11 лет назад
web_trust
Евгений 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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