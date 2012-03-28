Портал товаров и услуг

Здравствуйте! Ищется веб-программист для работы над проектами с использованием PHP5, mysql, ООП, HTML, JavaScript (jQuery). Местоположение фрилансера: Минск - обязательное условие! Оставляйте свои заявки, спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Во сколько встанет по деньгам и по времени создать сайт Товаров и Услуг, где предприниматели могут размещать информацию о своем товаре. Функционал например как тут: http://karaganda-shop.kz но на главной странице должно быть размещение Рекомендуемых товаров как например тут: http://karaganda-butik.kz
Нужно еще добавить создание поддоменов, чтобы адрес странички фирмы был таким названиефирмы.сайт.ру
Есть ли у кого то похожие решения будет очень хорошо.
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