Портал товаров и услуг

Во сколько встанет по деньгам и по времени создать сайт Товаров и Услуг, где предприниматели могут размещать информацию о своем товаре. Функционал например как тут: http://karaganda-shop.kz но на главной странице должно быть размещение Рекомендуемых товаров как например тут: http://karaganda-butik.kz

Нужно еще добавить создание поддоменов, чтобы адрес странички фирмы был таким названиефирмы.сайт.ру

Есть ли у кого то похожие решения будет очень хорошо.