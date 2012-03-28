Ищем программиста под Битрикс

Ищу программиста PHP под Битрикс с почасовой оплатой.

Нужно будет переделывать стандартные компоненты и/или шаблоны под Битрикс, написание обработчиков XML и т.д.

От вас - возможность делать модификации на вашей локальной копии битрикса, с последующим переводом на наш сайт.

Работаю только с частниками, компании и студии - мимо кассы.

Оплачиваем по webmoney и банковским переводом.

Сам немного разбираюсь в PHP и неплохо знаю Битрикс, так что халявить не удастся.

Первоочередная задача - написать обработчик для импорта каталога из XML в Битрикс с созданием недостающих категорий каталога по одной в каждом инфоблоке.

При ответе на вакансию пожалуйста пишите стоимость этой модификации по XML.