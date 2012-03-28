Двуязычный сайт на PHP

В общем нужно сделать сайт на двух языках.

Весь сайт на php. Сайт наполняется контентом через админ панель.

Все люди, которые будут регистрироваться, должны попадать в одну БД.

Но как я думал (что всё намного проще) до начала создания ентого, думал создам на домене две папки /ru и /en, подключу эту одну БД к обоим папкам, и почему-то думал, что всё будет работать как полагается, но не учёл, что БД то одна, а значит и текст тоже один, либо ру либо англ.

Жду предложений ICQ - 457564953