Доработать форму заявки, ExpressionEngine

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки99 просмотров
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Добрый день всем!

Сайт по аренде авто, нужно доработать форму заявки (которая связана с платежной системой банка) внедрить несколько элементов (уведомление заполневшему, капча, отправка заявки и переадресация на оплату только после согласования с условиями) по форме и отредактировать текущие.

В частности вопросы по отправке почтовых уведомлений и информации размещеной в самой форме.

Интересует приблизительная стоимость и сроки.

12 лет назад
mpartner
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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