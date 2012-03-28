Доработать форму заявки, ExpressionEngine

Добрый день всем!

Сайт по аренде авто, нужно доработать форму заявки (которая связана с платежной системой банка) внедрить несколько элементов (уведомление заполневшему, капча, отправка заявки и переадресация на оплату только после согласования с условиями) по форме и отредактировать текущие.

В частности вопросы по отправке почтовых уведомлений и информации размещеной в самой форме.

Интересует приблизительная стоимость и сроки.