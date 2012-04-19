Создать страницу отправки смс

Имеется форма на несколько шагов (4-5), шаги меняются по клику по кнопке Далее и передвигаются jCarousel Нужно: при нажатии на кнопку Далее производить проверку обязательных полей, подсвечивать незаполненные поля и не осуществлять переход на следующий ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать страницу для отправки смс
функционал:
1. Группы номеров. То есть на странице должна быть возможность созидания групп и добавления к ним новых номеров
2. Отправка смс просто на номер
3. Шаблоны смс
4. Добавления отправки по крону. С поздравлениями на ДР и через пол года от создания записи с номером
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо создать чат и прикрутить его к дейтинговому сайту. Задача включает в себя биллинг (поминутная тарификация), +3 видео потока, чат в реальном времени, сохранение истории чата, поиск по истории.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать скрипт с минимальным визуальным управление для парсинга рейтинга блогов Twitter от Яндекса http://blogs.yandex.ru/top/twitter/ с записью результатов в БД. Скрипт должен работать на сервере в постоянном режиме. Подробное ТЗ в приложении.Закрыт12 лет назад
Необходимо создать прайс-лист в формате YML для сайта http://stalkond.ru/. Список товарных предложений находится здесь: http://stalkond.ru/price.htm Указывайте цену и сроки.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо сделать сайт на основе шаблона: http://www.tm.coolwebmasters.com/website-templates-type/37952.html А именно: - Соединить шаблон с машиной управления сайтом - Изменить оттенок с зеленоватого на посветлее - Разместить тексты и изображения - Сделать один корпоративный почтовый ящик на google - Соединить сайт с Google Analytics Домен ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
http://cl103457.tmweb.ru раздел "прайс-лист" 1) Кнопка "оформить заказ" должна быть одна и в конце. По клику на нее должно появляться окно ,которое сейчас появляется после нажатия на "Выставить счёт/Изменить".(появляется сейчас после оформления заказа). Только это окно надо ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Это интернет магазин С меня хтмл верстка всех страниц Там есть база товаров. Магазин не сложный, оплаты нет, только корзина и отправка заявки через корзину. Есть еще выгрузка товаров через csv. Позже покажу дизайн Цена средняя. Если это обосновано, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Человек формирует файл в екселе и при помощи скрипта загружает файл на сервер. Действия скрипта: 1. Загрузка файла в екселе на сервер в папку; 2. Считывание данных в файле и формирование трех таблиц в хтмл; 3. Формирование хтмл контента в виде ...Завершен12 лет назад
Необходимо реализовать вызов удаленного сервиса (технология .NET WCF) из PHP-скрипта. Сервис возвращает значение, которое должен получить PHP-скрипт для дальнейшей обработки.Завершен12 лет назад
требуется создание сайта анлога http://www.iswa.org/, трехязычная версия, интеграция с соцсетями пищите пожалуйста на чем будет выполнен проект, сроки и сумму... только программирование и встройка, дизайн и верстка есть...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад