Создать страницу отправки смс

Веб-программированиеЗавершен1 заявка131 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать страницу для отправки смс

функционал:

1. Группы номеров. То есть на странице должна быть возможность созидания групп и добавления к ним новых номеров

2. Отправка смс просто на номер

3. Шаблоны смс

4. Добавления отправки по крону. С поздравлениями на ДР и через пол года от создания записи с номером

12 лет назад
artavazdashotich
Андрей 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
alligatorus2
37 летКиргизия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Отличный исполнитель. Все четко
Рекомендую к сотрудничеству, хороший заказчик.
  • Похожие заказы

  • Правки jQuery, jCarousel или написание скрипта

    $100

    Имеется форма на несколько шагов (4-5), шаги меняются по клику по кнопке Далее и передвигаются jCarousel Нужно: при нажатии на кнопку Далее производить проверку обязательных полей, подсвечивать незаполненные поля и не осуществлять переход на следующий ...

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание видео-чата для сайта знакомств

    Необходимо создать чат и прикрутить его к дейтинговому сайту. Задача включает в себя биллинг (поминутная тарификация), +3 видео потока, чат в реальном времени, сохранение истории чата, поиск по истории.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт парсинга рейтинга блогов Twitter

    Необходимо написать скрипт с минимальным визуальным управление для парсинга рейтинга блогов Twitter от Яндекса http://blogs.yandex.ru/top/twitter/ с записью результатов в БД. Скрипт должен работать на сервере в постоянном режиме. Подробное ТЗ в приложении.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта на основе шаблона

    $100

    Необходимо сделать сайт на основе шаблона: http://www.tm.coolwebmasters.com/website-templates-type/37952.html А именно: - Соединить шаблон с машиной управления сайтом - Изменить оттенок с зеленоватого на посветлее - Разместить тексты и изображения - Сделать один корпоративный почтовый ящик на google - Соединить сайт с Google Analytics Домен ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Работа над сайтом. Много задач.

    http://cl103457.tmweb.ru раздел "прайс-лист" 1) Кнопка "оформить заказ" должна быть одна и в конце. По клику на нее должно появляться окно ,которое сейчас появляется после нажатия на "Выставить счёт/Изменить".(появляется сейчас после оформления заказа). Только это окно надо ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно верстку интегрировать в CodeIgniter магазин

    $1000

    Это интернет магазин С меня хтмл верстка всех страниц Там есть база товаров. Магазин не сложный, оплаты нет, только корзина и отправка заявки через корзину. Есть еще выгрузка товаров через csv. Позже покажу дизайн Цена средняя. Если это обосновано, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Exel файл на сервер и формирование из него хтмл

    Человек формирует файл в екселе и при помощи скрипта загружает файл на сервер. Действия скрипта: 1. Загрузка файла в екселе на сервер в папку; 2. Считывание данных в файле и формирование трех таблиц в хтмл; 3. Формирование хтмл контента в виде ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Вызов сервиса .NET WCF из PHP

    Необходимо реализовать вызов удаленного сервиса (технология .NET WCF) из PHP-скрипта. Сервис возвращает значение, которое должен получить PHP-скрипт для дальнейшей обработки.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание сайта

    требуется создание сайта анлога http://www.iswa.org/, трехязычная версия, интеграция с соцсетями пищите пожалуйста на чем будет выполнен проект, сроки и сумму... только программирование и встройка, дизайн и верстка есть...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад