Создать страницу отправки смс

Необходимо написать страницу для отправки смс

функционал:

1. Группы номеров. То есть на странице должна быть возможность созидания групп и добавления к ним новых номеров

2. Отправка смс просто на номер

3. Шаблоны смс

4. Добавления отправки по крону. С поздравлениями на ДР и через пол года от создания записи с номером