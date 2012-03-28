Работа над сайтом. Много задач.

Человек формирует файл в екселе и при помощи скрипта загружает файл на сервер. Действия скрипта: 1. Загрузка файла в екселе на сервер в папку; 2. Считывание данных в файле и формирование трех таблиц в хтмл; 3. Формирование хтмл контента в виде ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
раздел "прайс-лист"
1) Кнопка "оформить заказ" должна быть одна и в конце.
По клику на нее должно появляться окно ,которое сейчас появляется после нажатия на "Выставить счёт/Изменить".(появляется сейчас после оформления заказа). Только это окно надо привести в нормальный вид по расположению полей (как именно расположить пришлю.)
2) Удалить +/_ в таблице
3) Расширить окошко ввода цифры и 3 разряда после запятой (например если закажут тонну с половиной)
4)Первый столбец как и второй не должен повторяться, а общая надпись для всех
5)Там некоторые позиции на колонку сдвинулись почему-то - исправить
6)Обойти или удалить функционал оплат и доставок потому что тут понятно что просто человек выбирает указывая нужное количество а потом оформляет заказ, мы уже связываемся и все обсуждаем.
7) Рядом с кнопкой "оформить заказ" сделать кнопку "скачать прайс-лист". Чтобы прайс формировался сам на основе этой таблицы. А пдф это или эксель будет уже без разницы
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