Работа над сайтом. Много задач.

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раздел "прайс-лист"

1) Кнопка "оформить заказ" должна быть одна и в конце.

По клику на нее должно появляться окно ,которое сейчас появляется после нажатия на "Выставить счёт/Изменить".(появляется сейчас после оформления заказа). Только это окно надо привести в нормальный вид по расположению полей (как именно расположить пришлю.)

2) Удалить +/_ в таблице

3) Расширить окошко ввода цифры и 3 разряда после запятой (например если закажут тонну с половиной)

4)Первый столбец как и второй не должен повторяться, а общая надпись для всех

5)Там некоторые позиции на колонку сдвинулись почему-то - исправить

6)Обойти или удалить функционал оплат и доставок потому что тут понятно что просто человек выбирает указывая нужное количество а потом оформляет заказ, мы уже связываемся и все обсуждаем.

7) Рядом с кнопкой "оформить заказ" сделать кнопку "скачать прайс-лист". Чтобы прайс формировался сам на основе этой таблицы. А пдф это или эксель будет уже без разницы