Установить вебмани на сайте

Здравствуйте! Интересное задание для знатоков CMS Drupal. Есть основной сайт http://mosstroy-garant.ru/ каталоги товаров сделаны как через таксономию+вьювс как этот http://mosstroy-garant.ru/catkond/735, так и просто нодами как, например, этот http://mosstroy-garant.ru/generatory-elektrostantsii-prodazha-montazh/generatory-gesan После были запущены клоны этого сайта ориентированные на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте нужно сделать кнопку оплатить по вебмани.
Переходя по ней человек должен иметь возможность оплатить за услуги через Web Merchant Interface. Но не за конкретный товар а просто сделать проплату, перевод денег и в примечании уже написать за что. Тоесть попроще..))
Пишите сразу в ICQ: 475 115 799
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