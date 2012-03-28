Установить вебмани на сайте

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки133 просмотра
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На сайте нужно сделать кнопку оплатить по вебмани.

Переходя по ней человек должен иметь возможность оплатить за услуги через Web Merchant Interface. Но не за конкретный товар а просто сделать проплату, перевод денег и в примечании уже написать за что. Тоесть попроще..))

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12 лет назад
webok
Украина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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