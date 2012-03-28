Установить вебмани на сайте

На сайте нужно сделать кнопку оплатить по вебмани.

Переходя по ней человек должен иметь возможность оплатить за услуги через Web Merchant Interface. Но не за конкретный товар а просто сделать проплату, перевод денег и в примечании уже написать за что. Тоесть попроще..))

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