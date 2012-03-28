Flash-заставка на сайт

1. Набираем имя сайта и попадаем на flash-заставку (если браузер определяет устройство, как не поддерживающее технологию flash, то сразу должен перенаправлять на первую страницу сайта).

2. На пользователя из середины экрана, раскручиваясь, надвигается куб-логотип (его можно увидеть прикрепленным к проекту)

3. При приближении куб-логотип “разбивает” экран, осколки разлетаются по краям монитора и фиксируются. Сам куб фиксируется по центру экрана в своей фирменной пропорции.

4. Если водить мышкой по экрану осколки должны шевелиться в пространстве (приблизительно как в background.swf)

5. Мышкой можно вращать куб разными гранями. Каждая грань служит ссылкой для входа на определенную страницу сайта (меню). Как подписывать грань пока остается вопросом. Возможно “ниточкой” с названием-выноской от каждой грани.

6. Необходимо сделать максимально простой замену пунктов меню.

Со своей стороны осколки и куб с разных сторон предоставим.

Интересуют сроки, стоимость и способ реализации проекта.