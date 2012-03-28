Flash-заставка на сайт

Здравствуйте! Интересное задание для знатоков CMS Drupal. Есть основной сайт http://mosstroy-garant.ru/ каталоги товаров сделаны как через таксономию+вьювс как этот http://mosstroy-garant.ru/catkond/735, так и просто нодами как, например, этот http://mosstroy-garant.ru/generatory-elektrostantsii-prodazha-montazh/generatory-gesan После были запущены клоны этого сайта ориентированные на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Набираем имя сайта и попадаем на flash-заставку (если браузер определяет устройство, как не поддерживающее технологию flash, то сразу должен перенаправлять на первую страницу сайта).
2. На пользователя из середины экрана, раскручиваясь, надвигается куб-логотип (его можно увидеть прикрепленным к проекту)
3. При приближении куб-логотип “разбивает” экран, осколки разлетаются по краям монитора и фиксируются. Сам куб фиксируется по центру экрана в своей фирменной пропорции.
4. Если водить мышкой по экрану осколки должны шевелиться в пространстве (приблизительно как в background.swf)
5. Мышкой можно вращать куб разными гранями. Каждая грань служит ссылкой для входа на определенную страницу сайта (меню). Как подписывать грань пока остается вопросом. Возможно “ниточкой” с названием-выноской от каждой грани.
6. Необходимо сделать максимально простой замену пунктов меню.
Со своей стороны осколки и куб с разных сторон предоставим.
Интересуют сроки, стоимость и способ реализации проекта.
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