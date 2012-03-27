Настроить дизайн

Требуется двусторонняя интеграция ZohoCRM и Redmine (ProjectManagement). Задача кратко: -При изменению статуса сделки1 на статус1 в CRM создать задачу1 в PM с определенными параметрами. -При изменению статуса задачи1 на статус2 в PM передать в сделку1 в CRM вложение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо залить новый сверстанный дизайн, прописать инклуды для вывода контента. пару небольших моментов.
оплата 10 вмз по результату, начинающих, и желающих попрактиковаться - просьба не беспокоить.
нюансы и общение по аське 626371193
инклуды такого образца, для наглядности уже висит шаб. что идет с движком
$global->include_panel('autorization'); // {AUTORIZATION}
$global->include_panel('statistic'); // {STATISTIC}
$global->include_panel('polls'); // {POLLS}
$global->include_panel('boardtop'); // {BOARDTOP}
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