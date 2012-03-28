Убрать ошибку при регистрации в Интернет-магазине

Нужно сделать сайт, начальные варианты работы есть, нужно немного подредактировать, подправить. в приложении есть тз. а также смотрите файл в корале. Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа поетапно, показываете какойто результат - оплата. Работаем именно в ...