Создать сайт на wordpress

$100
Веб-программированиеЗавершен5 заявок124 просмотра
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Нужно создать сайт на wordpress с базовой оптимизацией под поисковые системы. В прикрепленном файле jpeg-картинка, когда определится исполнитель - вышлю psd-макет.

WordPressСайт на WordPress
12 лет назад
sakuls
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
lionstep
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$50
5 дней
Отзыв недоступен.
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Нормальный ход