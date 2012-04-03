Скопировать каталог магазина

Веб-программированиеЗавершен8 заявок175 просмотров
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Нужно скопировать каталог магазина в файл для импорта в виртмарт на джумле.

Сам парсер мне не нужен, нужен готовый файл + папка с картинками.

12 лет назад
kucjlblu
Влад 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
sergcloud
Сергей 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$45
3 дня
Отличный исполнитель, все выполнено идеально. Вносил все необходимые коррективы, по первой необходимости. Было приятно работать.
Я доволен сотрудничеством, спасибо. С Владом можно работать не боясь не получить оплату.
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