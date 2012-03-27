ЧПУ для сайта на Битрикс и корректировки

$250
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки133 просмотра
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На нескольких сайтах на битрикс нужно будет сделать ЧПУ и несложные корректировки. Просьба обращаться только при наличии положительных отзывов.

12 лет назад
Raneono
52 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
SairusV
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$176
4 дня
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