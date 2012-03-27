Удаление строк из файла

Описание: Есть сайт http://www.emspost.ru/ где можно отслеживать посылки. В форме одно поле в котором нужно ввести номер посылки и выпадет результат. (например EC643583044US) Задача: требуется создать функцию на php c использованием CURL которая на входе получает ...
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удалять строки из файла
напишу в личку какие строки
файл csv
указываем файл через ссылку
clear.php?file=text.csv
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