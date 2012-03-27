Удаление строк из файла

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок217 просмотров
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удалять строки из файла

напишу в личку какие строки

файл csv

указываем файл через ссылку

clear.php?file=text.csv

12 лет назад
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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