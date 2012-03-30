Вытащить инфу с сайта

$50
Веб-программированиеЗавершен6 заявок193 просмотра
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нужно со всех необходимых нам разделов выдернуть инфу и уложить её в sql ( написать парсер) где по оддельности будут лежать параметры товара : марка модель артикул цена производитель, страна и т.д

http://supertuning.ru

12 лет назад
katerina_metko
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
klmnn
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$40
1 день
Быстро и качественно выполнил проект. Спасибо!!!
Очень доволен сотрудничеством с заказчиком!
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