Натянуть готовую верстку на вордпресс

есть готовая верстка хтмл + цсс нужно сделать шаблон для вордпрес, то есть есть сайт на вордпрес на нем старый шаблон, вместо старого дизайна ставим новый. Пишите в скайп brndcrte . Есть дамп сайта для работы на локалке.