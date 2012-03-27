Поправить форму обратной связи

Нужно создать скрипт, который сможет из MT4 по указанным номерам счетов делать выборку и суммировать её с конечным результатом по расписанию. Подробности в приват. общении. acq: 319038521 skype: Adzhigola
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. На сайте http://teatr-sovremennik.ru в форму иногда приходят
спам
Надо попробовать победить этот спам без капчи. (например,
скрытое поле ввести, которое только роботы будут заполнять)
2. Добавить в письмо поле «со страницы какого
спектакля пришла заявка», которое бы заполнялось
автоматически. Там под каждым описанием спектакля есть форма обратной связи
Вши предложения по цене и срокам?
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