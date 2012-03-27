Поправить форму обратной связи

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки168 просмотров
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1. На сайте http://teatr-sovremennik.ru в форму иногда приходят

спам

Надо попробовать победить этот спам без капчи. (например,

скрытое поле ввести, которое только роботы будут заполнять)

2. Добавить в письмо поле «со страницы какого

спектакля пришла заявка», которое бы заполнялось

автоматически. Там под каждым описанием спектакля есть форма обратной связи

Вши предложения по цене и срокам?

12 лет назад
m0965536
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
penguin
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$10
1 день