Поправить форму обратной связи

1. На сайте http://teatr-sovremennik.ru в форму иногда приходят

спам

Надо попробовать победить этот спам без капчи. (например,

скрытое поле ввести, которое только роботы будут заполнять)

2. Добавить в письмо поле «со страницы какого

спектакля пришла заявка», которое бы заполнялось

автоматически. Там под каждым описанием спектакля есть форма обратной связи

Вши предложения по цене и срокам?