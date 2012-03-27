Настройка страницы 404

$10
Веб-программированиеЗавершен3 заявки125 просмотров
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Не работает страница 404(уже готовая) на сайте http://dev.marblexinc.com/ к примеру http://dev.marblexinc.com/sdfsdfs которая не существует должна redirect на 404.php

12 лет назад
edward-ignatov
Эдуард 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
JIucifeR
Олег 
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
19 отзывов
12 лет назад
$10
1 день
Очень доволен проделанной работой Олега, нашел нестандартную ошибку которую не могли в течение дня определить другие девелоперы.
Подробное описание проблемы = быстрое решение. Оплата сразу же после выполнения. Готов сотрудничать далее.