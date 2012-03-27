Прикрутить робокассу или подобный сервис оплаты

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки125 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт, в котором есть каталог товаров.

Необходимо сделать возможность расчета пластиковыми картами. Это главное. Веб-мани, Киви, Я.Деньги и т.п. сервисы - дополнительный плюс.

Сайт на WordPress. Помощь в движке окажу.

Если кто знает как реализовать оплату через плагин - вообще здорово, если нет - робокасса, или что-то подобное.

Напишите в заявках примерную стоимость и сроки.

Спасибо!

12 лет назад
abramitovd
Дмитрий 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад