Сделать форму комментирования.

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки116 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна такая вот форма, как на этом сайте. http://tinkov.com/bizsekrety/N/136

Основная фишка в том, что пользователь из любой сети может оставить комментарий на сайте.

12 лет назад
Oleg_Piter
Олег 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад