Поставить ЧПУ на сайт

Веб-программированиеЗавершен5 заявок186 просмотров
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Поставить ЧПУ на сайт http://an-podmoskovie.ru/

12 лет назад
Natallina
Надежда 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
KATapcuc
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$150
5 дней
Работа выполнена. Все работает исправно.
После окончания работы и проверки, поступила оплата. Рекомендую.