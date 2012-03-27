Написать редирект

Веб-программированиеЗавершен4 заявки130 просмотров
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Необходимо написать редирект 302 по реферу на php, те кто заходят с поисковика должно редиректить на один урл, те кто заходят на прямую, на другой урл.

12 лет назад
oleksdanderm
Александр 
57 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
12 лет назад
$30
1 день
Работа была выполнена качественно, буду обращаться и в будущем.
Все отлично. Работа была не сложной. С оплатой никаких проблем. Рекомендую как порядочного заказчика.
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