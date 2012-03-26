Доработка Web-интерфейса к VoIP-шлюзу

Дано - готовый web-интерфейс к VoIP-шлюзу, написанный на PHP и использующий phpLiteAdmin (http://phpliteadmin.googlecode.com). Интерфейс хранит параметры в SQLite и на выходе генерит текстовые конфиги и делает системные вызовы.

Необходимо - сделать рефакторинг что бы код стал более читаемым, обеспечить нормальное развертывание на lighttpd и apache (на данный момент при переносе не все проходит гладко), добавить новые параметры в конфигурацию.

Ценообразование - по цене за час и ориентировочному количеству часов, окончательный рассчет по выставленному исполнителем списку работ.

Исполнителю предоставлю готовую морду и платформу, на которой она должна работать.