Создание сайта (без дизайна)

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки143 просмотра
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Нужно сделать сайт наподобие ivi.ru или youtube.com с возможностью просмотра роликов онлайн. Сайт должен поддерживать 50 языков. Система регистрации.

Желательно использовать несамописный движок, который поддерживает систему шаблонов (чтобы было легко поменять дизайн в будущем), ц, добавления и удаления страниц, добавления и удаления печатного, фото-, видео- и аудиоконтента, гиперссылок, добавления баннерной рекламы, включения и удаления рекламных клипов в программах видеоконтента, включения печатной информации в бегущую строку в программах видеоконтента, добавления логотипов спонсоров и рекламодателей проекта в трансляцию программ видеопроекта.

Более подробное техзадание в личку.

12 лет назад
den82
Денис 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов
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