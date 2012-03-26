Создание сайта (без дизайна)

Tребуется установить русификатор на WP e-Commerce (Ver 3.8.7) и русифицировать тему Phomedia Срок выполнения – пара дней Оплата – ЯД От вас пожалуйста : Срок выполнения и стоимость
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Нужно сделать сайт наподобие ivi.ru или youtube.com с возможностью просмотра роликов онлайн. Сайт должен поддерживать 50 языков. Система регистрации.
Желательно использовать несамописный движок, который поддерживает систему шаблонов (чтобы было легко поменять дизайн в будущем), ц, добавления и удаления страниц, добавления и удаления печатного, фото-, видео- и аудиоконтента, гиперссылок, добавления баннерной рекламы, включения и удаления рекламных клипов в программах видеоконтента, включения печатной информации в бегущую строку в программах видеоконтента, добавления логотипов спонсоров и рекламодателей проекта в трансляцию программ видеопроекта.
Более подробное техзадание в личку.
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