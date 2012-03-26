Шаблон для образовательного сайта

Создание или редактирование шаблона для образовательного сайта на базе бесплатных CMS + минимальное заполнение.

Есть уже развернутый на хостинге сайт на базе framework shape5 для joomla, подходящий под оформление сайта, нет времени его отредактировать. Подробности проекта в приложениях. Логотип, контент - по требованию.

Возможно более детальное описание.

Корректное отображение сайта в системах Linux, Windows: в браузерах Opera, IE, Safari, Chrome, Mozilla.

Использование бесплатных CMS и шаблонов страниц.