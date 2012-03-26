Шаблон для образовательного сайта

$300
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок111 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создание или редактирование шаблона для образовательного сайта на базе бесплатных CMS + минимальное заполнение.

Есть уже развернутый на хостинге сайт на базе framework shape5 для joomla, подходящий под оформление сайта, нет времени его отредактировать. Подробности проекта в приложениях. Логотип, контент - по требованию.

Возможно более детальное описание.

Корректное отображение сайта в системах Linux, Windows: в браузерах Opera, IE, Safari, Chrome, Mozilla.

Использование бесплатных CMS и шаблонов страниц.

12 лет назад
SerzhSenin
Сенин 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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