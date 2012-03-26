Разработка сайта ПДД (cms или фреймворк)

Необходимо сделать одностраничник, возможно несколько для продажи и сбора контактов. Вот сайты, по аналогии, что мне нужно http://menwomenstory.ru/ http://kluchimasterstva.ru/landing/namereniya-mechtyi-zhelaniya http://www.beremuroki.ru/ То есть, мне нужна одна страница, на которой будет описание тренинга бесплатного материала для скачивания, подписная форма, для сбора контактов, ...