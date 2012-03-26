Разработка сайта ПДД (cms или фреймворк)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки118 просмотров
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Разработка сайта, без дизайна. Аналог auto.mail.ru/pddexam/ с закрытым доступом по аккаунтам. Нужна примерная оценка за сколько вы сможете это сделать, и на каком фреймворке, cms. Основной функционал в аттаче.

12 лет назад
keardo
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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