Нужна доработка сайта на DLE. Есть список багов, Есть модули, которые нужно установить. Работы не очень много. Желательно сделать все за 1-2 дня. Стучите в асю!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать одностраничник, возможно несколько для продажи и сбора контактов.
Вот сайты, по аналогии, что мне нужно
http://kluchimasterstva.ru/landing/namereniya-mechtyi-zhelaniya
То есть, мне нужна одна страница, на которой будет описание тренинга бесплатного материала для скачивания, подписная форма, для сбора контактов, уникальное оформление, отзывы.
Вторая страницa -это страница записи и оплаты тренинга по аналогии, как здесь
http://starttraining.ru/ с возможностью оплаты.
Жду Ваши предложения по цене
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