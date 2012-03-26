Необходимо сделать одностраничник, возможно несколько для продажи и сбора контактов.

Вот сайты, по аналогии, что мне нужно

http://menwomenstory.ru/

http://kluchimasterstva.ru/landing/namereniya-mechtyi-zhelaniya

http://www.beremuroki.ru/

То есть, мне нужна одна страница, на которой будет описание тренинга бесплатного материала для скачивания, подписная форма, для сбора контактов, уникальное оформление, отзывы.

Вторая страницa -это страница записи и оплаты тренинга по аналогии, как здесь

http://starttraining.ru/ с возможностью оплаты.

Жду Ваши предложения по цене