Создать сайт

$100
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок155 просмотров
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Требуется создать сайт (дизайн предоставим) для голосования по 2м фотографиям (выбор какая лучше) пример - существующий сайт miss-www.ru (практически мертвый) На сайте должны присутствовать следующие разделы: 1)Главная - само голосование 2)Страница регистрации пользователя (с загрузкой фотографии) 3)Страница с описанием призов 4)Страница с top 5 участников 5)Страница О проекте 6)Админ-панель с возможностью полной модерации всей загружаемой пользователями информации 7)Страница новостей Необходимо: 1)привязать в двух местах биллинг - возле кнопки для голосования (для ) - в личном кабинете пользователя(плюс в личном кабинете пользователя отдельная кнопка перекидки денег напрямую в кошелек вебмани и яндекс денег) 2)Управлять из админ-панели результатами голосования 3)При регистрации должна быть возможность загрузить фото любого размера, после загрузки должен отработать скрипт по изменению размера загруженной фотографии (до нужных нам размеров) 4)Привязать плагины(like) соцсетей facebook, twitter, vkontakte, однокласники 5)Возможность размещения рекламных банеров (flash, gif...) 6)Скрипт для голосования должен быть с проверкой по ip и другими защитами от накруток

также сделать возможно перехода по реферальнной ссылке и за это будет даваться плюс один голос. система биллинга в двух местах, и в одном еще чтобы была возможность перекидывать деньги на яндекс кошелек и вебмани.

верстка и дизайн уже есть!!!

подробности при общении

оплата после сдачи - обязательное условие, т.к. уже два раза брались какие то новички..

12 лет назад
SerzhSenin
Сенин 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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