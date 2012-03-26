Битрикс: модуль платежного шлюза Платрон

Вводная. От текущего хостера было получено письмо: "При количестве файлов более 5-10 тысяч в одном каталоге дисковая подсистема начинает очень медленно работать при обращении к таким каталогам, так как операционная система последовательно сканирует все файлы в указанном каталоге. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Выравнить работу модуля платежного шлюза Платрон (настроить статусы оплаты в заказе (в битриксе: "Оплата ПС" и "Оплата"))
В битриксе есть скрипты, которые прописываются в настройках как result_url, check_url, туда нужно будет дописать то, что мы хотим при смене статуса транзакции.
2) Для создания эквайринговой операции в 1С необходимо, что вместе с заказом передавалась Сумма в отдельном поле и Статус оплаты (да/нет) - Добавить в выгрузку заказов в 1с
Подробности во вложенном файле - описание с примерами (стр 17 "Результат платежа" и "Возврат покупателя на сайт продавца")
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