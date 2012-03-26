Битрикс: модуль платежного шлюза Платрон

1) Выравнить работу модуля платежного шлюза Платрон (настроить статусы оплаты в заказе (в битриксе: "Оплата ПС" и "Оплата"))

В битриксе есть скрипты, которые прописываются в настройках как result_url, check_url, туда нужно будет дописать то, что мы хотим при смене статуса транзакции.

2) Для создания эквайринговой операции в 1С необходимо, что вместе с заказом передавалась Сумма в отдельном поле и Статус оплаты (да/нет) - Добавить в выгрузку заказов в 1с

Подробности во вложенном файле - описание с примерами (стр 17 "Результат платежа" и "Возврат покупателя на сайт продавца")