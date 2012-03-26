Привязать custom-систему оплаты магазина на WP

Есть готовый магазин на русском языке с украинской пошаговой формой заказа в виде заявки (доставка курьером или почтой). Соответственно есть две страны - Украина и Беларусь, связанные с ними селекторами города и в зависимости от сочетания "Страна-Город" выводит тот или иной способ доставки и способ оплаты.

Нужно адптировать систему на мир, добавив новые страны и новые города на англ. языке (список дается) + сделать привязку новых способов доставки и сответственно оплаты (в перспективе PPal и оплата на карты).

Для начала речь идет о простой форме отправки заявки без привязки к биллингу.