Модуль на AJAX

Добрый день! на сайт надо добавить каталог товаров и сделать многопользовательскую админку отдельную от основного управления сайта. Структура каталога: Бренд Тип Товар Атрибуты Бренда 1. Наименование 2. Сайт 3. Описание краткое 4. Описание расширенное 5. Дистрибьютор в России Атрибуты Тип 1. Наименование 2. Описание Атрибуты Товар 1. Артикул 2. Тип 3. Бренд 4. Тип 5. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
модуль сортировки товаров компонента VM Universal Search PRO (есть в наличии). если нужен будет пример работы модуля для демонстрации, скину ссылку на сайт.
необходимо чтоб остался его функционал, но всплыв. окна с хар-ми были как на примере тут http://www.bauservice.ru/plitka_dla_kuhni/10_10/emma/ слева.
т.е. кликаем к примеру по хар-ке Страна, рядом всплывает окно с выбором хар-к.
нужно сделать чтоб при клике по окнам всплывали параметры (их можно было выбрать, удалить / добавить, те параметры что выбрали они появились рядом под заголовком Страна, закрыть окно), по аналогии с примером. структура расположения будет у нас как на скрине http://s019.radikal.ru/i601/1203/00/a43219db1545.png
от вас цена и срок.
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