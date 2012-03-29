Модуль на AJAX

модуль сортировки товаров компонента VM Universal Search PRO (есть в наличии). если нужен будет пример работы модуля для демонстрации, скину ссылку на сайт.

необходимо чтоб остался его функционал, но всплыв. окна с хар-ми были как на примере тут http://www.bauservice.ru/plitka_dla_kuhni/10_10/emma/ слева.

т.е. кликаем к примеру по хар-ке Страна, рядом всплывает окно с выбором хар-к.

нужно сделать чтоб при клике по окнам всплывали параметры (их можно было выбрать, удалить / добавить, те параметры что выбрали они появились рядом под заголовком Страна, закрыть окно), по аналогии с примером. структура расположения будет у нас как на скрине http://s019.radikal.ru/i601/1203/00/a43219db1545.png

от вас цена и срок.