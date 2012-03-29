Модуль на AJAX

$100
Веб-программированиеЗавершен2 заявки117 просмотров
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модуль сортировки товаров компонента VM Universal Search PRO (есть в наличии). если нужен будет пример работы модуля для демонстрации, скину ссылку на сайт.

необходимо чтоб остался его функционал, но всплыв. окна с хар-ми были как на примере тут http://www.bauservice.ru/plitka_dla_kuhni/10_10/emma/ слева.

т.е. кликаем к примеру по хар-ке Страна, рядом всплывает окно с выбором хар-к.

нужно сделать чтоб при клике по окнам всплывали параметры (их можно было выбрать, удалить / добавить, те параметры что выбрали они появились рядом под заголовком Страна, закрыть окно), по аналогии с примером. структура расположения будет у нас как на скрине http://s019.radikal.ru/i601/1203/00/a43219db1545.png

от вас цена и срок.

Ajax
12 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
denfreelancer
Денис 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
12 лет назад
$65
2 дня
Сначала Денису написал полностью положительный отзыв по завершению проекта. оплата была проведена сразу же. но когда нашлась проблема, связанная с переработками Дениса, то он каждый день кормил завтраками, потом сказал что забыл, потом снова пообещал сейчас же сделать. но результат таков - он до сих пор ничего не взялся доделывать. пришлось нанять и заплатить другому прогеру чтоб смог исправить эти баги. минус не ставлю за то что знания есть и он их применил, но за игнорирование в доработке, затяжке сроков, и в безответственности - это огромный минус.
Хороший заказчик, четкая задача, оплата вовремя и без проблем. Приятно было поработать, рекомендую!