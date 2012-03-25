Нужно разработать или доработать скрипт POPUNDER окна, точно соответствующий описанию как здесь http://usr.marketgid.com/demo/magic-popunder Скрипт должен работать во всех браузерах.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать пхп скрипт для ресайза картинок, Детали в скайпе, мой скайп brndcrte
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