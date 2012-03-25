Нужен кроссбраузерный скрипт POPUNDER окна

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка180 просмотров
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Нужно разработать или доработать скрипт POPUNDER окна,

точно соответствующий описанию как здесь http://usr.marketgid.com/demo/magic-popunder

Скрипт должен работать во всех браузерах.

12 лет назад
osmanbekirov
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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