Программирование сайта каталога.

Есть дизайн.

Основная суть сайта:

*каталог товаров для ремонта: двери (например)

*компании регистрируются, выбирают те позиции, которые они продают.

*пользователь ищет себе дверь, ему показываются фирмы, их рейтинги, отзывы.

*у каждой фирмы есть свой минисайт (поддомен), где есть их предложения, цены, отзывы, контакты.

чем-то похоже на tiu.ru Компании регистрируют свои магазины, имеют поддомены, личные кабинеты, платные услуги (да , они могут оплатить приоритетное размещение).

Примерно так. Более подробное ТЗ и дизайн тут http://dl.dropbox.com/u/14209850/Projects/vse_dla_remonta/jpeg_opisanie_remont.zip

Прошу писать вдумчивые предложения, только после прочтения документа.

Требования к фрилансерам:

от 25 лет.

опыт создания более-менее сложных проектов.

наличие скайпа и микрофона (без голосовой связи не могу работать).

сделка без риска, или работа по договору (по договору только с Россиянами).