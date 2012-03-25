Программирование сайта каталога.

Необходимо создание (или доработка существующего) компонента МНОГОУРОВНЕВЫХ голосований для Joomla 1.5 и выше. Более подробно о задаче в skype.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть дизайн.
Основная суть сайта:
*каталог товаров для ремонта: двери (например)
*компании регистрируются, выбирают те позиции, которые они продают.
*пользователь ищет себе дверь, ему показываются фирмы, их рейтинги, отзывы.
*у каждой фирмы есть свой минисайт (поддомен), где есть их предложения, цены, отзывы, контакты.
чем-то похоже на tiu.ru Компании регистрируют свои магазины, имеют поддомены, личные кабинеты, платные услуги (да , они могут оплатить приоритетное размещение).
Примерно так. Более подробное ТЗ и дизайн тут http://dl.dropbox.com/u/14209850/Projects/vse_dla_remonta/jpeg_opisanie_remont.zip
Прошу писать вдумчивые предложения, только после прочтения документа.
Требования к фрилансерам:
от 25 лет.
опыт создания более-менее сложных проектов.
наличие скайпа и микрофона (без голосовой связи не могу работать).
сделка без риска, или работа по договору (по договору только с Россиянами).
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